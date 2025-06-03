Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

Уважаемый господин президент, дорогой друг.

Передаю Вам, Вашей семье и всему народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Отношения между Израилем и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни, и они еще больше укрепились благодаря общим ценностям, прочным дружеским связям между двумя народами. За эти годы мы развили партнерство, основанное на взаимном доверии, доброй воле и подлинном уважении между нашими правительствами и народами.

Я высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном еврейской общины и культуры, а также проявленную им твердую солидарность с Израилем после атаки ХАМАС 7 октября прошлого года. Ваша страна продемонстрировала незабываемый пример сочувствия и дружбы. Я также хочу выразить признательность за роль Азербайджана в содействии диалогу между Израилем и Турцией, развитии регионального сотрудничества.

Под Вашим руководством Азербайджан стал фактором стабильности и силы, маяком процветания и моделью успешного экономического развития во всем регионе.

Сожалею, что по причине непредвиденной ситуации возникла необходимость в изменении моего рабочего графика, и это вынудило меня отложить мой долгожданный визит в Азербайджан. Тем не менее, я искренне надеюсь, что мы назначим встречу в удобное для Вас время либо в Израиле, либо в Азербайджане для того, чтобы продолжить обсуждение наших общих интересов и желаний.

С пожеланиями процветания, дружбы и успеха на долгие годы.