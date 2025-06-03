На суде в Баку над Рубеном Варданяном были заслушаны показания пострадавших.

В своих показаниях потерпевший Ахмед Ахмедов сообщил, что в результате обстрела остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями получил огнестрельное ранение.

Потерпевший Бахруз Байрамлы показал, что получил ранение в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного противником по Агдере.

Орудж Гусейнов в своих показаниях заявил, что получил ранение в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший также сообщил, что в результате инцидента пострадали 8 человек, находившихся рядом с ним.

Потерпевший Гюльверди Мехтиев отметил, что получил осколочное ранение в результате обстрела близ Ханкенди.

Потерпевший Вургун Оруджзаде, заявил, что получил ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны армянских вооруженных сил.

Мамед Байрамов заявил, что, пытаясь уклониться от пуль, выпущенных армянскими военнослужащими по Лачину, он поскользнулся и упал на землю, повредив правую ногу в области колена.

Фаган Исмаилов заявил, что получил ранения в результате минометного обстрела Кяльбаджара армянскими военнослужащими. «В то время по меньшей мере 9 человек получили серьезные ранения. Я был одним из них», — заявил потерпевший, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева.

Магсуд Мансурлу, отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, сказал, что получил ранения в Кяльбаджаре, во время инцидента погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Садиг Гасымлы в своих показаниях отметил, что получил ранения в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями в Шуше.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, он сказал, что Ариз Мамедов, Иззет Багиев и еще несколько человек, имена которых он на данный момент не может вспомнить, получили различные телесные повреждения во время инцидента.

Потерпевший Хаял Абдуллаев сказал, что получил ранения в результате взрыва минометного снаряда в Ходжавендском районе.

Ихтияр Идрисов сообщил, что его сын Бахтияр Идрисов погиб в результате огня, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Джафарага Исмаилов заявил, что получил ранения в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником по Агдеринскому району.

Субхан Аббасов в своих показаниях отметил, что он, Тамерлан Рашидли, Байрам Гусейнов и Раван Мамедов получили ранения в результате огня, открытого армянскими военнослужащими.

Сахиб Алиев показал, что он, Иман Назаров, Аршад Гусейнов и Эшгин Бабазаде получили ранения в результате взрыва минометного снаряда в Агдере.

Юсиф Турабов сообщил, что получил ранения в результате снайперского огня, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями в направлении Агдере.

Потерпевший Гаджи Камиль Рзаев заявил, что получил ранения в Агдамском направлении.

Ульфат Гумбатов отметил, что получил ранения в результате артиллерийского обстрела противника по Кяльбаджару.

Потерпевший Керем Керемли сообщил, что получил ранения в Агдам-Агдеринском направлении.

Другие потерпевшие – Аршад Гусейнов, Парвиз Агалы, Раиль Назаров, Керем Керемли, Ариф Губадов, Рахман Мамедли, Фариз Фатуллаев, Аяз Джафарли, Тамерлан Рашидли, Тарлан Джаббаров, Аслан Гаджигасанов, Эльвин Байрамов, Эльчин Насибов, Лятиф Гаджилы, Габиль Юсифов, Мурад Нагиев, Захид Наджафов, Тахир Заманов, Рафет Гамбаров – заявили в своих показаниях, что получили ранения в результате обстрелов из различного крупнокалиберного оружия со стороны остатков армянской армии и армянских незаконных вооруженных формирований.

Давший показания в суде Мехман Мамедов сказал, что получил ранения в результате армянского минного терроризма. Кроме того, он отметил, что во время разминирования территории в Джебраильском районе на мине подорвался грузовик «Камаз», в результате чего водитель Мохуббат Мамедли получил тяжелые травмы и ему ампутировали обе ноги.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Следующее судебное заседание назначено на 10 июня.