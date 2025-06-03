Президент России Владимир Путин знает, что не получит всего, украинский лидер Владимир Зеленский тоже.

Об этом заявил бразильский президент Лула да Силва в интервью Le Monde, призвав завершить войну через переговоры.

«После трёх лет войны никто не заинтересован в продолжении конфликта. Путин знает, что не получит всего, Зеленский тоже. Сядем и поговорим. Хватит бомб, смертей и разрушений», – сказал Лула.

«Эта война никогда не должна была начаться. Ошибка была допущена Путиным, когда он решил вторгнуться в Украину», – также заявил президент Бразилии.

Лула отметил, что Бразилия выступает за мир и переговоры, и сожалеет, что Путин не встретился с Зеленским в Стамбуле.

«Я сказал Путину, что пора закончить войну, и посоветовал ему встретиться с Зеленским. Жаль, что этого не произошло», – сказал он.