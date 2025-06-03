Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. Об этом глава Офиса президента Украины сообщил в своем тг-канале.

«Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине», – написал Ермак.

«Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому следует положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал», – заявил Ермак.