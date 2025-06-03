В связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане растет число респираторных заболеваний, в том числе сезонным гриппом.

По этому поводу Министерство здравоохранения призвало граждан, входящих в группу риска, беречь здоровье и следовать профилактическим предписаниям для защиты от инфекций, особенно в предстоящие выходные и праздничные дни по случаю Гурбан байрамы.

«Используйте средства индивидуальной защиты (медицинские маски) во время массовых мероприятий и в местах скопления людей, строгого соблюдайте гигиену рук, в ежедневном питании отдавайте предпочтение продуктам, богатым витаминами, при выборе одежды учитывайте погодные условия, а не время года», — отмечается в обращении ведомства.