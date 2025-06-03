3 июня 2025 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Кению был принят президентом этой страны Вильямом Самоеи Руто.

Согласно информации МИД Азербайджана, стороны отметили, что взаимные визиты на высоком уровне, политический диалог и межведомственные контакты способствуют развитию сотрудничества.

Было обращено внимание на важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций и выразили уверенность в том, что партнерство будет укрепляться во всех сферах.

Стороны обсудили также перспективы сотрудничества в сферах экономики, энергетики, сельского хозяйства, образования, культуры, туризма и управления.