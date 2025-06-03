Премьер-министр Кувейта Ахмед Абдулл аль-Ахмед ас-Сабах поздравил Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

Рады передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю годовщины Дня независимости дружественного Азербайджана.

Пользуясь случаем, выражаем удовлетворение крепкими дружественными отношениями, сложившимися между нашими странами и народами.

Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, Вашей дружественной стране – постоянного развития и процветания.

19:40 Заместитель Эмира Государства Катар Шейх Абдалла бен Хамад Аль Тани поздравил Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

Рад передать Вам искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – 28 Мая – Дня независимости.

Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а Вашей братской стране и ее народу – еще большего прогресса и процветания.

19:38 Эмир государства Катар Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

От имени народа Государства Катар и от себя лично передаю Вам и Вашему народу искренние приветствия и поздравления по случаю годовщины Дня независимости Азербайджана.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, народу Азербайджана – еще большего благосостояния и прогресса.

Также желаю продолжения укрепления тесных отношений между нашими странами в предстоящие годы.

19:31 Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – процветания и прогресса.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении.

19:29 Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум также направил поздравление Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

Рад передать Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – 28 Мая – Дня независимости.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, правительству и народу дружественного Азербайджана – прогресса и благополучия.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении.

19:28 Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам президента ОАЭ Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян поздравил Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

Рад сердечно поздравить Ваше превосходительство с Днем независимости Азербайджанской Республики и передать наилучшие пожелания.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении к Вашему превосходительству.