Азербайджан тесно сотрудничает с США и Израилем уже долгое время. Это внесло вклад в безопасность Южного Кавказа и других регионов. Данную мысль озвучил посол Азербайджана Хазар Ибрагим в интервью Diplomatic watсh, говоря о потенциале трехстороннего сотрудничества.

Он отметил, что развитие трехстороннего сотрудничества отвечает интересам всех трех стран и Баку заинтересован в его дальнейшем углублении.

«Возьмем, например, Средний коридор. Это самый короткий, быстрый и экономически эффективный маршрут, соединяющий Европу и Азию. Этот коридор принесет пользу Израилю и Азербайджану. И, конечно же, Соединенные Штаты — будучи мировой сверхдержавой и играя в этом проекте важную роль — также выиграют от него», — заявил дипломат.

По его словам, поскольку Азербайджан заинтересован в развитии логистических связей, это позволяет диверсифицировать области партнерства с Израилем.

«Мы говорим не только о нефти и газе, перевозим и другие грузы, которые могут принести пользу Израилю и соседним странам. Мы рассматриваем это в региональном и целостном контексте «, — отметил глава дипмиссии.

Ибрагим сказал, что Азербайджан также поддерживает хорошие связи с арабскими странами, Центральной Азией и своими соседями.

«Мы считаем себя объединяющей страной. Но если говорить конкретно о сотрудничестве в формате Азербайджан-Израиль-США, эти трехсторонние отношения отвечают интересам всех сторон», — подытожил посол.