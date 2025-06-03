Необходимо дождаться результатов следствия по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Президент [РФ Владимир Путин] получил информацию онлайн. Идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. Было заявление Минобороны. Предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержания заявлений МО РФ», — сказал Песков, отвечая на вопрос российских журналистов о реакции Путина и возможный ответ РФ на происшествия, которые произошли на ж/д путях и аэродромах в минувшие выходные.