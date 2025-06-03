В российском информационном пространстве продолжается антиазербайджанская истерия. На сей раз эстафету подхватила ТГ-помойка «Рыбарь», которой ну очень не нравится, что в России… увековечивают память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

«Рыбарь» стращает: «В России появляется всё больше топонимов, носящих имя Гейдара Алиева». Правда, в число топонимов умудряются включать не только улицы и площади, но и, к примеру, мемориальную доску в Санкт-Петербурге. Всё это щедро приправлено истеричными воплями: «Почему это в России должны быть объекты имени Гейдара Алиева, если 62 процента азербайджанцев относятся к России негативно, а 26 % считают её враждебной страной?» И в качестве вишенки на торте — разговоры об «этнопреступности», «диаспорских организациях азербайджанцев», которые, в версии «Рыбаря», занимаются «изощрённым мошенничеством» (в переводе: обвинить в мошенничестве хочется, но доказательств нет), и, наконец, цифры, которые должны произвести на российскую аудиторию неизгладимое впечатление: якобы из Азербайджана в Россию въехало около полумиллиона человек, и ещё полмиллиона проживают здесь постоянно!

Можно разобрать всю эту истерику по пунктам. И поинтересоваться, откуда вообще господа из «Рыбаря» взяли цифры и социологических опросов, и «понаехавших» в Россию азербайджанцев — особенно при закрытых сухопутных границах. И ещё напомнить, что этнические азербайджанцы на юге Дагестана — это КОРЕННОЕ население. Тем более непонятно, откуда «Рыбарь» взял фейк, будто бы в Азербайджане считают юг Дагестана «своим» — вынуждены напомнить, что наша страна не предъявляет соседям территориальных претензий, уважает международное право и признанные границы. И да, на территории Азербайджана никогда не действовали легально сепаратистские группировки, которые ставили бы перед собой цель перекроить российские границы — в отличие от самой РФ, где свой карт-бланш получали и группировки вроде «Садвала», и разного рода проармянские структуры.

Тем более стоило бы озвучить ироничные вопросы: как должны относиться в Азербайджане к России, если эта самая Россия сбила азербайджанский пассажирский самолёт и, вместо того чтобы извиниться и провести прозрачное расследование, запускает в информационное пространство фантастические версии о «птицах», «взрыве газового баллона» или «столкновении с украинским дроном»? Но оставим это за скобками. Тем более не станем уточнять, на какие результаты опросов рассчитывает «Рыбарь» после того, как Москва старательно накачивала Армению оружием для нового витка агрессии против Азербайджана, пыталась на переговорах протащить «отложенный статус Карабаха», а сегодня устраивает против нашей страны гибридные кибератаки.

Просто — кому и зачем понадобилось разгонять столь низкопробные фейки? И ещё — атака на Общенационального лидера Гейдара Алиева, который, кроме всего прочего, ещё и приложил титанические усилия, чтобы выстроить по-настоящему добрососедские и дружественные отношения между Азербайджаном и Россией? Впрочем, Общенациональный лидер выбран в качестве мишени, скорее всего, просто для того, чтобы посильнее разозлить Баку.

Но тут есть ещё одна сторона вопроса. Напомним: достаточно долго информационную войну против Азербайджана вёл «Царьград». Теперь же в игру вступает «Рыбарь», а это уже заведомо прокремлёвский канал. Более того, «эксперты» этого канала регулярно получают кусочек эфира у главного российского тележлоба Владимира Соловьёва. А в этой тусовке без соответствующей «отмашки» даже не попытаются тявкнуть в чей-то адрес — особенно на фоне нынешней весьма деликатной ситуации в двусторонних отношениях. Просто нынешняя «грязная бомба», которую взрывает в Рунете «Рыбарь» по адресу азербайджанской диаспоры, слишком уж напоминает подготовку общественного мнения к репрессиям против этнических азербайджанцев на территории РФ. Проще говоря, в картине мира «прокремлёвской» ТГ-помойки у преступности, оказывается, есть национальность.

Более того, по мнению «Рыбаря», именно живущие в России азербайджанцы должны «ответить» за то, что в Баку закрыли «Русский дом» и не стали спускать на тормозах историю своего сбитого гражданского самолёта. Азербайджанскую диаспору, напомним, без каких бы то ни было доказательств обвиняют и в «этнопреступности», и в «мошенничестве», и в других смертных грехах. Притом что в РФ, напомним в который уже раз, ещё в 2017 году был распущен Всероссийский Азербайджанский Конгресс, и до сих пор — в немалой степени из-за противодействия российских властей — создать действительно влиятельную азербайджанскую диаспорскую организацию не удаётся. И это не просто желание «отыграться» — в Москве рассчитывают таким образом «надавить» на Азербайджан. И не сомневаются, что перспектива закрытия рынка «Садовод» вызовет в Баку шок и панику.

Ну что же, в таком случае мы вынуждены напомнить: во-первых, зависимость Азербайджана от московских рынков российские эксперты сильно переоценили. Во-вторых, Москва так часто пыталась «воспитывать» Азербайджан, устраивая «облавы на базарах», что в Азербайджане — даже в том экономическом секторе, где заинтересованность в российских рынках наиболее высока — уже создают «подушки безопасности» и ищут альтернативные пути экспорта. Так что «базарное давление» не имеет шансов сработать.

А вот ответственность тех, кто дёргает за ниточки «Рыбаря», останется — и за разговоры об «этнопреступности», и за бездоказательные обвинения, и за многое другое. Язык окриков и давления, если кто забыл, с Азербайджаном не работает. А политическая цена за его применение никуда не исчезает.