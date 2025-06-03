Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между двумя странами.

В послании Токаев подчеркнул, что этот документ стал важной вехой в развитии казахско-азербайджанских отношений и создал прочную основу для укрепления сотрудничества в различных сферах. Он выразил уверенность, что совместными усилиями стороны продолжат укреплять стратегическое партнёрство и реализуют потенциал двусторонних связей на благо народов обеих стран.