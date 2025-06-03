Планируется интеграция оплаты проезда в метро с системами Google Pay, Apple Pay и другими электронными кошельками.

Об этом заявил член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта Эльвин Аббасов. Он отметил, что также предусматривается запуск мобильного приложения «Бакинского метрополитена».

«В метрополитене уже активно работает крупный Департамент анализа данных, и все решения принимаются на основе данных аналитики. Благодаря проведенным с использованием технологии цифрового двойника (digital twin) симуляциям продолжается процесс проектирования 10 новых станций для уменьшения загруженности метро. Одна из этих станций будет введена в эксплуатацию в ближайшее время, а остальные откроются поэтапно до 2030 года», — добавил Аббасов.

По его словам, в настоящее время Бакинский метрополитен перевозит 220-230 миллионов пассажиров в год, из которых около 6 миллионов составляют льготные (бесплатные) поездки. Среднесуточное количество пассажиров в рабочие дни достигает 740 тысяч человек.