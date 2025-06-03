Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж выступил с инициативой снизить тарифы на электроэнергию и природный газ в приграничных селах в три раза, чтобы стимулировать отток населения из Баку и снизить перенаселенность столицы. С таким предложением он выступил на обсуждении исполнения бюджета на 2024 год.

По словам депутата, сегодня в стране насчитывается 4244 села, но большинство из них малонаселённые. «Только в 92 селах живёт более 5000 человек, а в 214 — менее 50», — отметил он. При этом в Баку, где официально зарегистрировано менее 23% населения страны, потребляется 36% всего газа и 42% электроэнергии.

Орудж подчеркнул, что возвращение граждан в сёла поможет разгрузить столицу, улучшить экологическую обстановку и снизить нагрузку на инфраструктуру.

«Снижение тарифов на приграничных территориях — реальный шаг к оживлению регионов и решению демографического дисбаланса», — заключил он.