Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершён, и его результаты вполне можно записать себе в актив Турции. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести встречу в «формате четырёх»: президенты Турции, США, Украины и России. Эту идею уже успел поддержать Зеленский, отметив, однако, что договориться о прекращении огня и в таком формате вряд ли получится. Что же касается результатов непосредственно на российско-украинском треке, то они, судя по просочившимся сведениям, не очень отличаются от первого: об обмене пленными вроде бы договорились, диалог решено продолжить, но прекращение огня согласовать не удалось. По словам министра обороны Украины Умерова, не согласилась Россия и на встречу лидеров. Попавшие в прессу предварительные проекты меморандумов — российский и украинский — начистоту говоря, не дают надежд на скорое достижение договорённостей.

Украина предлагает, в общем-то, разумные условия: прекращение огня, нынешняя линия соприкосновения как исходная точка переговоров, сохранение за Киевом максимальной «свободы рук» во внешней и, понятное дело, внутренней политике. А Россия продолжает требовать от Украины демобилизации армии, роспуска «националистических формирований», придания русскому языку статуса официального, «нейтрального статуса», то есть отказа от вступления в НАТО и Евросоюз. Москва пытается даже определять, кого украинцам считать своими героями, а кого — нет. И в качестве «вишенки на торте» Москва настаивает, чтобы Украина вывела войска со своей территории — то есть из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые, как и Крым, Россия объявила своими, но не смогла до конца оккупировать.

Честно говоря, всё это уже напоминает «дипломатический день сурка». Точно такие же условия, которые по сути представляли собой дипломатическую капитуляцию Украины, Россия выдвигала на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Примерно так же московские представители вели себя и на первой стамбульской встрече.

Сегодня, однако, у такой тактики есть своя политическая цена. В Вашингтоне уже накануне стамбульской встречи ужесточали риторику, заговаривали о санкциях и направляли в Москву откровенный месседж: от Кремля в Белом доме ждут реальных шагов к миру, а не торпедирования переговоров. Стоит ли верить утечкам, что накануне саммита G7 против России будут введены новые санкции, — вопрос как бы открытый, но в том, что блокирование переговоров не останется без последствий, сомнений нет.

Но самое главное — выдвигать подобные условия, требовать от Киева капитуляции и вообще стучать кулаками по столу и надувать щёки имеет смысл, если безоговорочная военная победа уже одержана. А это, мягко говоря, не так. Если Москва, которая обещала «Киев за три дня», через три с лишним года войны не контролирует территории, которые уже успела объявить своими, и не смогла захватить и удержать ни одного областного центра — это уже означает, что на переговорах не стоит слишком уж повышать голос. Не тот расклад. С учётом разницы военного потенциала России и Украины — тем более. На момент начала войны практически никто не верил, что Киев продержится хотя бы две недели, а Украина сопротивляется уже три с лишним года, и эффективность этого сопротивления только нарастает.

Но самое главное — как раз накануне переговоров Украина провела дерзкую и по-настоящему унизительную для России операцию «Паутина» — атаку дронов на аэродромы дальней стратегической авиации.

Об этой атаке украинских БПЛА сказано уже предостаточно. Украина умеет делать неожиданные ходы, но на сей раз Киеву удалось по-настоящему удивить экспертов, которые не сомневаются: эта операция войдёт в мировую историю спецслужб. Шутка ли — собрать дроны на складе в Челябинске, начинить беспилотниками гражданские фуры, а затем атаковать с их помощью базы стратегической авиации — под Мурманском, в Иркутске, даже на Амуре, не считая Подмосковья! По некоторым данным, под удар попала и база подводных лодок в Североморске.

А это не просто очередная атака дронов. Украина нанесла весьма и весьма болезненный удар по главному военно-силовому козырю Кремля — российской ядерной триаде. И продемонстрировала её критическую уязвимость. Более того, как напоминают эксперты, российские самолёты дальней авиации, которые были уничтожены украинскими дронами, сегодня РФ произвести не в состоянии вообще — то есть заменить их, по сути дела, нечем. Особенно в короткие сроки. А ущерб значительный: по самым скромным подсчётам, число летающих бортов дальней стратегической авиации сократилось на треть.

Наконец, посрамлены — и это ещё очень мягко сказано — оказались российские спецслужбы, которые, как выясняется, без труда выявляют «иноагентов», добросовестно «вяжут» за лайки и репосты в соцсетях, но умудрились прошляпить подготовку акции против российской ядерной триады. А такая акция, напомним ещё раз, требует серьёзной подготовки: надо как-то ввезти через границу дроны, арендовать склад, где именно чинили фуры, разослать эти фуры по российским дорогам, где их, надо полагать, никто не остановил и не проверил… Сегодня, уже по следам украинской акции, российские спецслужбы начнут наперебой сообщать об аресте её соучастников, у которых найдут хрестоматийную «визитку Яроша» или «оскорбительную» марку с крейсером «Москва» — это уже мало что изменит. Особенно в «макроизмерении». Нанести столь сильный и унизительный удар по двум опорам Кремля — ядерной триаде и спецслужбам — дорогого стоит.

Наконец, каждая такого рода операция — это ещё и демонстрация силы. Точнее, возможностей своих спецслужб на территории противника. Можно отмахнуться: второй раз повторить фокус с беспилотниками, вылетающими из грузовых фур, Украине, по крайней мере в ближайшем будущем, вряд ли удастся. Но если её спецслужбы смогли провернуть операцию «Паутина», то что они устроят на территории России в следующий раз — вопрос, который стоило бы озвучить.

А в такой ситуации Москве лучше использовать шанс договориться, пока он есть. И пока Украина и её союзники не преподнесли новый сюрприз. А они, судя по всему, это делать умеют.