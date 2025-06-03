Принадлежащая Сократу фраза «заговори, чтобы я знал кто ты» точно отражает характер, уровень зрелости не только отдельно взятого человека, но и групп людей, даже общностей. Это своеобразный код доступа, который проливает свет на эмоциональное состояние исследуемого объекта, его переживания и пристрастия.

В последние дни армянская пресса обрушивает шквал гнева и возмущения на премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он настоятельно пропагандирует мир. Его буквально изводят за то, что призывает к примирению любой ценой. Если пойти от обратного, то получается, что было бы куда легче, если он озвучил бы призыв к новой войне. Тогда, как видится, он удостоился бы больших симпатий и одобрения.

Кстати, под раздачу попал и спикер парламента Ален Симонян, который также находится под огнем язвительной критики за то, что призывает не только к миру, но и за восстановление экономических связей с Азербайджаном. Произнесенная им вслух фраза «через 5 минут после подписания мирного договора граждане Армении и Азербайджана начнут торговать друг с другом, общаться и взаимодействовать всеми возможными способами» буквально ввергла в шок старую и молодую гвардии мракобесов, их рупоров. Для их ушей это прямо какая-та идиллия из серии «сон разума рождает чудовищ».

Во времена, когда армянская оккупация азербайджанских земель была в силе, Евросоюз, да и весь коллективный Запад, неустанно требовали от руководителей конфликтующих стран готовить общества к миру. Но после успешной военной кампании Азербайджана в 2020 году миролюбивый голос Брюсселя заглох. То ли план Баку «мир через силу» пришелся к европейскому двору, хотя в это мало верится, то ли сработала ностальгия по ушедшим временам, когда регион жил в режиме «ни войны, ни мира».

Как бы ни было, позиция и взгляды третьих сторон тут не столь важны, потому что в мире и спокойствии больше всего нуждаются народы Азербайджана и Армении. Они порядком устали от затянувшейся тяжбы. Теперь самое время не только думать о мире, но и его создавать. Причем, не только славословием Иревана, а реальными шагами.

Баку в этом контексте наработал солидный актив, чего не скажешь о противной стороне, которая, увлеклась краснобайством, идя на поводу радикальных сил и внешних лоббистов. Все они мотивированы на превращение Южного Кавказа в зону повышенной турбулентности. Неуемные милитаристские устремления отдельных центров и сил зашкаливают, и им бы направить свою прыть и энергию в русло региональной нормализации, а не лезть в чужой монастырь со своим потрепанным уставом.

В этом большая вина Никола Пашиняна, который дает слабину в деле противодействия чуждым явлениям. После победы на последних парламентских выборах он был обязан включиться в процесс восстановления мира на основе прямых переговоров с Баку. Азербайджанская сторона до сих пор настаивает на двустороннем формате, видя, как Иреван идет на поводу одержимых внешних сил. Шанс был упущен, но по-прежнему есть возможность наверстать упущенное и реализовать требования Баку на пути к предсказуемому миру.

Пашиняну с его командой необходимо еще и усмирить внутреннюю реакционную силу, которая в едином порыве жалуется на отсутствие механизмов защиты от внешних посягательств. Ясное дело, на что они намекают. Их послушать, так это Азербайджан угрожает Армении после того, как положил на лопатки агрессора, и сразу после победы предложил поверженному зачинщику бойни интеграцию.

Интенсивные закупки новых наступательных вооружений, чем сейчас занята Армения, уж никак не свидетельствуют в пользу армянского миролюбия. Движимые чувством реванша, хайские радикалы не осознают, что чувство неудачи, которое они переживают, есть логический итог их же безрассудной политики. Стремление к избавлению от комплекса неполноценности требует навсегда перевернуть страницу силового противостояния.

Те, кто в Армении предсказывает катастрофу, не осознают, что она уже произошла, причем, по их же вине. Теперь важно откреститься от всего взрывоопасного в пользу предсказуемости. А главе правительства надо не миндальничать с горячими головами, а твердо сажать их на место, если он и в самом деле желает развернуться в сторону стабильности. А еще избавиться от назойливых услуг внешних спонсоров, которые оказывают донорские услуги не ради восстановления мира и оздоровления экономики, а для подогревания духа ненависти к соседям.

Состоящая на службе оппозиции и реваншистов пропаганда не обошла вниманием состоявшийся 28 мая в Лачине трехсторонний саммит Азербайджана, Турции и Пакистана. Поведав пользователям о событии, вещатели выдали чуть ли информационную бомбу о новосоздающемся военном блоке. Уж не думают ли они, что три страны готовятся противостоять Армении?!

Если да, то банальнее байку и придумать-то трудно. Признание азербайджанского лидера Ильхама Алиева о том, что военное сотрудничество трех стран укрепит мир и стабильность на обширной географии, — это четкий посыл всем, кто рассматривает большое евразийское пространство в качестве зоны непредсказуемости и вынашивает новые зловещие планы.

Нездоровым умам надо остерегаться не тех людей и сил, что думают и говорят о мире и стабильности, а тех, кому вскружили голову сумасбродные идеи о «великой Армении». Им необходимо помнить, что амбиции, которые они обнажают, обязывают быть готовыми к жертвам.

Чем быстрее забудут фантомные контуры своего мифического величия, тем быстрее смогут настроиться на волну мира и размеренности. В конце концов, это прямой и верный путь к скорейшей адаптации к изменившимся условиям.