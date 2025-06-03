В рамках проводимых реформ в энергетическом секторе Сомали расширяется сотрудничество с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов Сомали Абдуллахи Бидхаан Варсаме в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума, передает АПА.

По его словам, Сомали в настоящее время переживает период трансформации, в рамках которого энергетический сектор выстраивается как главный фундамент экономической стратегии:

«В рамках Национального плана развития Сомали проводятся масштабные исследования и мероприятия с целью расширения доступа к электроэнергии, оценки потенциала возобновляемых источников энергии и формирования климатической устойчивости».