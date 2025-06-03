Операция «Паутина» не изменит ход войны и не предоставит козырей Киеву в переговорном с Москвой процессе. Об этом в беседе с Minval.az сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, комментируя атаку на четыре российских аэродрома в рамках реализации украинской операции, в результате которой было уничтожено большое количество стратегических авианосителей РФ.

«Большая часть российской стратегической авиации была уничтожена и повреждена. Наша сторона заявляет о 41 самолете. На самом деле я всегда прошу дождаться подтверждения осинтеров (OSINT (Open Source Intelligence) — разведка по открытым источникам, включающая сбор, анализ и использование информации, доступной публично-ред.), которые проанализируют снимки и скажут, сколько на самом деле зафиксировали точных повреждений, сколько самолетов уничтожено, сколько будет отправлено на запчасти и сравнят с остатками, которые у России вообще имеются сейчас. И тогда мы будем иметь представление о том, что происходит в российской стратегической авиации», — сказал эксперт.

Говоря о мелькающей в СМИ информации об ущербе РФ в размере порядка 7 млрд долларов, он отметил, это, скорее, несерьезная цифра и ее никак нельзя верифицировать: «Самолеты произведены в Советском союзе, есть момент курса доллара, рубля, золота, цен того времени. Потому это не является релевантным, а просто общая сумма, которая не вяжется с реальностью».

Комментируя возможности российской стороны восполнить потери, Ступак отметил, что самолеты такого класса российская авиация производить больше не может.

«Да, они могут выпускать СУ-30, СУ-35, какие-то экстремально новые истребители, но эти большие самолеты они делать не могут. Технология производства этих самолетов утеряна. Не могу сказать, почему, на этот вопрос пусть специалисты ответят», — добавил он.

Также собеседник затронул момент того, как «Паутина» может изменить ход войны. «Эта операция не изменит ход войны. Какая-то часть экспертов говорит о том, что теперь у Украины будут новые требования и козыри на переговорах, но это не так. Мы уничтожили стратегическую авиацию в большом количестве, но на земле, на фронтах, в окопах преимущество за Россией, к сожалению. У них там больше людей, техники, амуниции, боеприпасов. Говорить о том, что мы повергли в шок и трепет Россию, будет неправильно и недальновидно. Мы видим в последние дни продвижение российской армии. У РФ будут старые требования, которые никак не будут связаны с авиацией», — считает эксперт.

По его словам, уникальность украинской операции в том, что она готовилась с начала 2024 года: «Это очень сложно, поскольку люди под угрозой ареста провозили все из отдаленных регионов в Челябинск, накапливали это. Даже при рутинной проверке на российских дорогах, когда останавливают машины, когда полиция заглядывает внутрь, операция попадает под угрозу срыва».

Ступак предположил, что в последние недели, «когда Украина кошмарила Россию налетами дронов, это было сделано еще и для того, чтобы спугнуть российскую стратегическую авиацию, заставить их перемещаться вглубь территории страны, чтобы на конкретных аэродромах появилось как можно большее количество самолетов – 20-30».

«Тут есть еще технический нюанс — все контролировалось удаленно при использовании местных операторов мобильной связи. Каждый дрон управлялся оператором», — добавил он.

Отвечая на вопрос относительно реакции со стороны России, эксперт сказал, что там пока не знают, как на это отреагировать. «Признать свой прокол? Вряд ли.

Уверен, что российские спецслужбы выявят все следы, установят всех людей, которые были причастны к этому, представят четкое расследование с указанием квартир, где проживали эти люди, складов, поднимут все документы, соберут анализы ДНК, установят пофамильно людей… Но это будет как учебник по истории, когда ты все знаешь, но повлиять на это никак не можешь», — сказал Ступак.

По его словам, в Украине понимают, что Россия захочет чем-то ответить.

«Там это они называют акцией возмездия, устрашения. Не знаю, будет ли это «Орешник», либо массовая дроновая атака, обстрел баллистикой по гражданским объектам. Дмитрий Медведев уже анонсировал, что ответ будет ассиметричным туда, куда мы не ожидаем, а значит, это будут гражданские объекты. Это чисто российский ассиметричный ответ. Конечно, что-то будет. В Украине есть небольшое напряжение, но так было всегда последние три с лишним года, поскольку обстрелы не прекращаются. Трудно привыкнуть, но приспосабливаться приходится, к сожалению», — заключил Ступак.