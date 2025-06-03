Пакистан выразил благодарность Азербайджану за оказанную помощь и поддержку в процессе локализации газовых ресурсов.

Об этом заявил федеральный министр энергетики (нефтяной дивизион) Пакистана Али Перваиз Малик в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума, передает Report.

По его словам, в последние годы значительная часть поставок газа в Пакистан осуществлялась за счет дружественных государств. На данный момент у страны действует три-четыре международных контракта, уточнил он.

Он подчеркнул, что Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана в этом процессе:

“Я признателен правительству Азербайджана и всем нашим партнерам за помощь и поддержку в вопросах локализации газовых ресурсов. Это важный элемент управления нашим газовым сектором”.