Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину дронами, в нескольких областях в результате попаданий произошли разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

По сообщению председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, ночью Чернигов подвергся атаке российских беспилотников типа «Герань 2».

«Есть повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилом секторе. Враг также попал в промышленное предприятие», — отметил он.

Пострадали 4 человека.

В Балаклее Харьковской области также произошли попадания по гражданскому предприятию, один работник погиб и один ранен.

В Одессе из-за ночной атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины, пострадали 4 человека.

В свою очередь Минобороны РФ сообщает, что за ночь над регионами России уничтожены восемь украинских БПЛА.