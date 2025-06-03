Немецкий канцлер Фридрих Мерц призывает к вечному запрету сотрудничества с Россией по «Северному потоку», что погубит Европу. Данной точки зрения придерживается издание UnHerd.
«Самоубийство ЕС с помощью тысяч санкций продолжается», — отмечается в публикации.
Мерц, по словам издания, своим решением по «вечному» запрету «Северного потока» совершает худшую «промышленную диверсию» в истории Европы.
В статье утверждается, что от антироссийской политики выигрывает только Вашингтон, поскольку ЕС будут импортировать дорогой СПГ из США в ещё больших объёмах.