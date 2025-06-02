На суде в Баку пострадавшая Шамама Гулиева в своих показаниях отметила, что 19 октября 2020 года в полдень в поселке Бяновшеляр Агдамского района в результате артиллерийского обстрела, открытого армией Армении, она сама, ее дочь Майя Гулиева и военный журналист Анар Шушалы (Анар Гасанов, в то время работал на AZTV) получили ранения.

По ее словам, в результате был нанесен ущерб ее дому.

Ш.Гулиева обратилась к обвиняемым: «Разве войну ведут против гражданских лиц? Убивать стариков и младенцев – это не война. Вашей целью было уничтожить азербайджанцев».