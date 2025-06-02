Члены сборной Азербайджана по мини-футболу заслужили эту победу, и вообще Азербайджану к лицу победы.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов национальной команды, ставших чемпионами мира по мини-футболу.

«Мы – страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах. Именно наша талантливая и профессиональная молодежь приносит нам эту радость победы», — подчеркнул глава государства.

«Наша национальная сборная прошла через разные этапы развития, и сегодня мы встречаемся на победном этапе. Конечно, определенная доля в этой победе принадлежит иностранным специалистам, иногда и игрокам. Но особую гордость вызывает то, что сегодня национальная сборная по мини-футболу состоит исключительно из молодых людей, родившихся и выросших в Азербайджане», — добавил президент.