Причиной обмеления Каспия стало падение уровня воды в реке Волга. Так заявил эколог, представитель Общественного совета при Министерстве экологии и при родных ресурсов Ровшан Аббасов. С каждым годом уровень воды в Каспийском море продолжает стабильно снижаться. Ученые уже давно бьют тревогу по этому поводу, однако общество заговорило об обмелении Каспия как о проблеме совсем недавно, когда вода стала уходить все дальше и дальше. В Азербайджане заметные изменения береговой линии можно явно наблюдать на бульваре города Сумгайыт. Там, где когда-то волны омывали основание пирса, сегодня оголённые сваи торчат из песка, высохшего дна, — море отступило на десятки метров, оставив за собой лишь следы былой глубины.

Вода уходит, но появляются десятки проблем, катастрофичные для прикаспийского региона: уничтожение экосистемы, сокращение биоразнообразия, угроза рыболовству, экономические потери, пыльные бури, ухудшение микроклимата, риск геополитической нестабильности, проблемы с водоснабжением. И это не полный перечень всех катастроф.

Суда больше не могут подобраться к причалу, местами в Каспии мелко. А рыба перестает нереститься.

Одной из причин падения уровня Каспийского моря является рост водозабора на Волге и его обмеление.

«Говоря о влиянии Волги на уровень Каспийского моря, прежде всего, стоит отметить роль водохранилищ. Ещё в середине прошлого века на Волге был создан целый каскад гидроузлов — так называемых водных амбаров. Сегодня именно они играют ключевую роль в гидрологическом балансе региона. Поскольку около 80% вод, поступающих в Каспий, приходятся на долю Волги, масштабное испарение с поверхности этих водохранилищ стало одной из главных причин падения уровня моря. Кроме того, воды Волги активно используются для производства электроэнергии, в сельском хозяйстве и промышленности. Растущий объём водозабора значительно сокращает приток в Каспий, нанося ощутимый ущерб экологии и экономике прикаспийских стран, прежде всего Азербайджана и Казахстана, чьё благополучие во многом зависит от уровня Каспийского моря», -говорит эксперт.

На Волге работают восемь гидроэлектростанций. Все они вырабатывают энергию по одному принципу: вода из водохранилища под напором падает на турбину, та вращает генератор — и получается электричество. Один и тот же кубометр воды может пройти через несколько ГЭС, начиная с верховьев и до Волгограда.

Однако Волга тоже мелеет и происходит это за счет больших испарений с поверхности водохранилищ. Например, на рыбинском водохранилище испаряется до половины всего поступающего объема воды. Обратно влага выпадает в виде осадков, но уже совсем в других регионах. Как итог этого мелеет река и соответственно Каспий.

По словам эколога, Азербайджан сегодня находится в числе стран, непосредственно страдающих от обмеления Каспия. По подсчетам ученых, уровень воды в бассейне опустился до -29 метров относительно уровня моря. Поэтому Аббасов считает необходимым проведение прямых переговоров по данной теме с российской стороной.

Кроме того, на повестке должны оказаться также вопросы, связанные с загрязнением Каспийского моря. От Москвы до Астрахани, по всему течению реки Волга, находятся многочисленные российские города. Там, общий объем вредных выбросов, сбрасываемых посредством Волги в Каспийское море, оценивается тысячами тонн. В море сбрасываются как фекальные отходы, так и тяжелые металлы, ртуть и др. Источником загрязнения служат также воды реки Урал. На Урале расположены крупнейшие металлургические предприятия, которые используют воду и обратно переработанную сбрасывает в реку.

Аббасов видит необходимость в проведении более существенных переговоров и принятие конкретных решений. Которые помогут предотвратить экологическую катастрофу.

«Естественно, на уровне государства проходят различные встречи, посвященные биологическим и экологическим проблемам Каспийского моря, уровню воды, однако до сих пор не принято никаких действенных мер», — заключил собеседник.