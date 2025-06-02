Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщили в ANAMA, в мае на освобожденных территориях было обезврежено 154 противотанковых, 321 противопехотная мина и 1 991 неразорвавшийся боеприпас.

От мин очищена территория площадью 7440.2 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.