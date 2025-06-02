В целях сохранения уникального исторического облика мсторико-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и создания более безопасной, спокойной и пешеходно-ориентированной среды для жителей и посетителей, вводятся новые правила транспортного движения.

Об этом сообщило Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Согласно новым правилам, количество транспортных средств на территории заповедника одновременно ограничено 300 автомобилями.

Также определены тарифы на парковку:

Первые 15 минут — 3 AZN, каждый последующий час — 5 AZN

Оплата возможна только безналичным способом (через AzParking, платежные терминалы и т.д.

Эти меры направлены на сохранение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, создание современного пешеходного пространства, оптимизацию транспортного потока.

Управление заповедника призывает по возможности воздержаться от использования личного транспорта при посещении Ичеришехер.