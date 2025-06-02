Иран определился с кандидатурой на пост посла Ирана в Азербайджане.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи, передает ISNA.

«Административный процесс назначения нового посла Ирана в Азербайджане завершён, кандидат уже выбран, и в настоящее время завершаются соответствующие процедуры», — сказал Бегаи.

Подчеркнув, что «выбранный кандидат является опытным дипломатом, специализирующимся в этом регионе», представитель МИД отметил:

«После завершения всех формальностей мы официально объявим его имя».