31 мая и 1 июня в Азербайджане с банковских карт граждан похищено около 5 600 манатов.

Как сообщает МВД, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем похитили с карт различные суммы — от 55 до 1 351 маната.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией.

«Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете», — говорится в обращении.