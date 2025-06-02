Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры по телефону с главой госдепа США Марко Рубио. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию, связанную с конфликтом в Украине.

При этом Рубио выразил соболезнования в связи с происшествиями в Брянской и Курской областях.

«Обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года», — отмечается в заявлении ведомства.