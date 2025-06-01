1 июня делегация религиозных деятелей из турецких провинций Карс и Игдыр, а также различных регионов Грузии, населенных азербайджанцами, посетила мечеть Биби-Эйбат.

Согласно информации Госкомитете по работе с религиозными образованиями, делегация получила сведения об истории мечети. Было указано на то, что данный религиозно-архитектурный памятник, подвергшийся репрессии со стороны советской власти, был вновь передан в распоряжение верующих в качестве продолжения важных шагов в области защиты религиозных и национально-духовных ценностей после избрания Гейдара Алиева главой государства. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева территория мечети была расширена, также был возведен величественный комплекс. Было сказано, что первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание местам религиозного поклонения.

В ходе посещения мечети Шехидов было сказано, что она была построена Турецким религиозным фондом как символ дружбы и братства между двумя странами в память о погибших в событиях 20 Января 1990 года и Карабахской войне. Отмечалось, что мечеть является одним из важнейших религиозных и исторических мест Баку.

Затем представители духовенства посетили мечеть Гейдара, которая носит имя великого лидера Гейдара Алиева. Они получили подробную информацию о строительстве и деятельности мечети. Было отмечено, что строительство мечети началось в сентябре 2012 года в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева.