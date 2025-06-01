Фракция «Айастан» Национального Собрания Армении осуждает высказывания главы правительства страны Никола Пашиняна против руководства Армянской Апостольской церкви. Об этом говорится в заявлении фракции.

«Нападками на Армянскую Апостольскую церковь и представителей высшего духовенства действующий режим продолжает действия, ведущие к внутринациональному расколу, подрыву основ армянской идентичности и углублению духовного и морального кризиса. ААЦ играла и играет исключительную роль в жизни армянского народа, что закреплено Конституцией», — говорится в заявлении.

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Авторы документа выступили с осуждением риторики, направленную против Армянской Апостольской церкви, ее патриарха и высшего духовного сословия, заявив, что она унижает достоинство армянского народа, расшатывает основы его единства и ценностную систему.