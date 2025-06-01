Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подал в отставку после российского удара по 239-му полигону. Об этом в его заявлении.

«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины», — отметил он.

Он добавил, что, как командующий, не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.

«Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность — всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия», — говорится в его заявлении.

При этом генерал-майор указал на то, что круговая порука и безнаказанность это яд для армии. Драпатый добавил, что пытался искоренить ее из Сухопутных войск.

«Но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки — мы обречены. Без личной ответственности — нет развития. Без развития — нет победы», — отметил он.

Генерал-майор напомнил, что в результате удара России погибли 12 человек.

«Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться — не погибать. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал», — отметил он.

В то же время Драпатый поведал, что инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается помощь.

«Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие. Где ответственность — не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает — за приказ, за решение, за человека», — резюмировал он.

1 июня военные РФ ударили по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. На данный момент известно о 12 погибших и более 60 раненых.