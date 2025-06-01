Принц Гарри подумывал об отказе от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, общей для потомков королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он намеревался взять фамилию Спенсер, в память о своей матери принцессе Диане. Это должно было коснуться и его детей, Арчи и Лилибет. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на источники.

«В свидетельствах о рождении детей герцога и герцогини Сассекских указаны имена Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор», — отмечается в сообщении.

Для обсуждения юридических аспектов этой идеи герцог Сассекский обратился к своему дяде графу Спенсеру. Но он посоветовал племяннику отказаться от этой идеи, принимая во внимание тот факт, что это может причинить боль королю Карлу III. Этот шаг также расценивается как признак углубляющегося разрыва принца Гарри с королевской семьёй.