Экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе-апреле этого года составил 1,1 миллиарда долларов США, что означает рост на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Уточняется, что с января по апрель 2025 года экспорт продуктов питания вырос на 12,1%, до 300,8 млн долларов США.

Поставки продукции химической промышленности увеличился на 35 млн долларов США, или на 42,5%, сахара – на 1,9 млн долларов США, или на 25,8%, черных металлов и изделий из них – на 4,1 млн долларов США, или на 16,7%, фруктов и овощей – на 26,8 млн долларов США, или на 14,8%, алюминия и изделий из него – на 6,1 млн долларов США, или на 9,8%, пряжи хлопчатобумажной – на 360,9 тыс. долларов США, или на 5,3%.

Объем продаж сельскохозяйственной продукции возрос на 14%, до 232,7 млн​​долларов США, агропромышленной продукции — на 7,9%, до 90,8 млн долларов США. В целом общий экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился на 12,2%, до 323,6 млн долларов США.

В списке товаров ненефтяного сектора, экспортированных за указанный период, на первом месте находится золото (95,4 млн долларов США). Томаты заняли второе место (74,7 миллиона долларов США), а карбамид (63,5 миллиона долларов США) — третье.

Золото (на 30,2 миллиона долларов США) возглавило список товаров ненефтяного сектора, экспортированных в апреле 2025 года. Томаты заняли второе место в этом списке (на 30,16 миллиона долларов США), хлопок (на 22,1 миллиона долларов США) — третье место.