В Баку и на Абшеронском полуострове завтра температура воздуха повысится до 32 градусов тепла.

Информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Уточняется, что в Баку и на Абшероне завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер к вечеру временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление возрастет с 755 до 759 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 50-60, днем 35-45%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, но вечером в ряде северных и западных районах ожидается дожди с грозами, местами возможны ливни и град. Ночью и утром кое-где в горных районах ожидается слабый туман, умеренный западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.