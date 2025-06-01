Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в беседе с Fox News отметил, что он может согласиться с позицией лидера России Владимира Путина по политике НАТО.

«Он (Путин) считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так», — заявил Келлог.

При этом он выразил уверенность в том, что конфликт в Украине завершится миром.

Представитель Вашингтона также указал на то, что Белый дом усердно работает над урегулированием конфликта.