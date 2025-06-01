После многочисленных случаев содержания скота и даже свиней в азербайджанских мечетях в период оккупации Армения оказалась в центре внутреннего скандала — уже вокруг собственного, как утверждается, «наследия».

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Никола Пашиняна Тарон Чахоян опубликовал фотографии, сделанные в монастыре Кобайр в Лорийской области. На снимках запечатлены коровы, мирно лежащие внутри храма, стены которого покрыты копотью, а на фоне видны иконы.

«Это — лицо правления чуланских князьков и их любимых Сержика и Робика. Вы были заняты тем, чтобы превращать наши святыни в чуланы и делать на этом деньги», — заявил Чахоян, выступив с резкой критикой в адрес прежней власти.