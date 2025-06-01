Российский лидер Владимир Путин направил поздравления премьер-министру Армении Никола Пашиняна с 50-летием. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Президент России указал на то, что совместными усилиями РФ и Армения могут обеспечить развитие отношений в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия.

«Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве», — отметил Путин.