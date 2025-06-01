Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей. Также проходит экзамен по географии для выбравших подгруппы ЯИ (язык-история) и ИГ (история-география) абитуриентов III группы.

Согласно информации ГЭЦ, экзамены пройдут в следующих городах: Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджа, Шамкир, Агстафа, Газах, Сумгайыт, Абшерон, Шамахы, Мингячевир, Шеки, Загатала, Барда, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкяран, Масаллы, Губа и Хачмаз.

Экзамены начнутся в 10:00.