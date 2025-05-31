Решения по урегулированию конфликта в Украине должны приниматься напрямую между Москвой и Киевом за столом переговоров, несмотря на наличие у США собственных условий.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, Соединенные Штаты «уже посадили стороны за стол переговоров», но дальнейшее развитие событий зависит от самой России и Украины.

«Президент (Дональд Трамп. — ред.) публично высказывает свою позицию, но условия урегулирования — это вопрос, который должен решаться между двумя сторонами. Они знают наши требования, однако окончательные решения будут за ними», — пояснила Брюс.