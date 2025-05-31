В Евлахе 19-летний молодой человек был приговорён к шести месяцам заключения за интимные отношения с несовершеннолетней. Об этом сообщает Musavat.

По данным, Орхан (имя изменено) познакомился с Гюляр, когда она училась в 8-м классе. Несмотря на то что девушке было всего 13 лет, они решили жить вместе, как супруги. В свою очередь, родители обеих сторон тоже не возражали, но официальный брак пара не заключила из-за возраста девушки.

Гюляр по собственной инициативе переехала к Орхану. Подросток так и заявил об этом в суде.

Орхан же утверждал, что не знал о возрасте девушки и не видел её удостоверения личности. Гюляр, в свою очередь, призналась, что скрыла свой возраст, оставив документы у своей матери.

Родители обоих выступили в суде в качестве свидетелей и подтвердили, что знали о совместной жизни пары и не были против.

В итоге суд признал Орхана виновным в сожительстве с лицом, не достигшим 18-летнего возраста. По решению суда он был приговорён к шести месяцам тюремного заключения.