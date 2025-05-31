Иран готов предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией и полностью поддерживает мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает ISNA.

«Чем быстрее будет достигнуто соглашение, тем лучше для всех — включая Азербайджан, Армению и Иран», — отметил он.

По словам Хатибзаде, продолжающийся конфликт мешает развитию региональных проектов и реализации общего потенциала. «Мы за соединение, а не отсечение», -сказал он.