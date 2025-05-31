Международные усилия по сдерживанию глобального потепления уже приносят плоды. Если ранее прогнозировалось повышение температуры на 4°C, то теперь ожидается менее 3°C — благодаря Парижскому соглашению и конкретным климатическим мерам.

Об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на сессии, посвящённой таянию ледников и выбросам, в рамках первой международной конференции по сохранению ледников, прошедшей в Душанбе.

«Хотя в ходе конференции COP29 в Баку были определенные сомнения, в конечном итоге достигнуты значительные результаты. Так, были утверждены новые правила для высокоинтегрированных углеродных рынков, а также запущен Фонд для возмещения потерь и ущерба.

Кроме того, впервые в истории в рамках ООН было принято финансовое обязательство такого масштаба – принята Бакинская финансовая цель. Согласно этой цели, до 2035 года планируется ежегодно мобилизовать не менее 300 миллиардов долларов климатического финансирования. По оценкам экспертов, это решение в общей сложности приведет к задействованию триллионов долларов климатического финансирования», — добавил Бабаев.

Представитель Президента отметил, что цель ограничения глобального потепления показателем 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем является главной целью Парижского соглашения. Это было главным требованием малых островных государств.

За десять лет после Парижского соглашения мир пережил самое тёплое десятилетие, впервые превысив порог в 1,5 °C. В Азербайджане уже ощущаются последствия — за семь лет исчезло около 20% ледников, уровень рек снижается, воды становится всё меньше, что угрожает здоровью и экономике.

Бабаев подчеркнул, что климатические планы могут стать основой для регионального сотрудничества и включать мониторинг ледников. COP29 поддерживает идею создания учебных центров как платформ для партнёрства.

Президент COP29 сказал, что после длительного превышения технически возможно снизить температуру до уровня ниже 1,5 градуса. Для этого необходимо решительно предотвращать появление кратковременных, но мощных загрязнителей и улавливать из атмосферы углекислый газ.