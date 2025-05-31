За 4 месяца нынешнего года Государственной миграционной службой Азербайджана было принято 6228 административных решений в связи с нарушением миграционного законодательства, сообщает АПА.

«В ходе мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, проведенных Государственной миграционной службой, за первые 4 месяца текущего года были задержаны 2754 иностранца. Установлено, что они проживали на территории страны без документов, дающих право на пребывание и проживание (незаконно), занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели их прибытия в страну, были вовлечены в незаконную трудовую деятельность или не проживают по адресу прописки. 668 иностранцев были выдворены из Азербайджанской Республики в административном порядке и их въезд в страну был ограничен в установленные законом сроки», — говорится в сообщении.