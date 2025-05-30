За исключением ламп накаливания, предназначенных для использования в производственных процессах и продукции, основным назначением которой не является освещение, за ввоз, производство или продажу электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и более, которые могут быть использованы для освещения в цепи переменного тока, с конфискацией электрических ламп накаливания, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридические лица – на сумму от 3000 до 4000 манатов.

Это нашло отражение в изменении в Кодекс об административных проступках, указ о применении которого подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно изменению, при повторном совершении данного проступка лицом, на которое было наложено административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания, электрические лампы накаливания, являющиеся непосредственным объектом административного проступка, подлежат конфискации, а на должностных лиц будут наложены штрафы в размере от 1500 до 2 тысяч манатов, на юридических лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч манатов.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года касательно ламп накаливания мощностью от 60 Вт и выше, а с 1 июля 2026 года — ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт.