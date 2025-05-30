Российская культура не создает популярных образов, пропагандирующих традиционные семейные ценности, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на Международном женском форуме в Екатеринбурге.

По мнению священника, большинство современных художественных сюжетов разворачивается на фоне переживаний одиноких людей или детских травм. В качестве обратного примера крепкой многодетной семьи он привел американский мультсериал «Симпсоны».

«Американский ситком „Симпсоны“, 36 сезонов, 790 серий, уже 40 лет показывает любящую крепкую семью с тремя детьми. Вымирающая Россия не создала чего-то похожего», — заявил митрополит.