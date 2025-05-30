Один из пунктов меморандума по мирному урегулированию, который подготовила Украина, — это прекращение огня на земле, воде и в воздухе, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Мониторить соблюдение режима тишины должны будут международные партнеры. Всего в меморандуме, сообщил ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, 22 пункта. Он назвал украинские условия «вполне хорошими».

Больше о содержании документа, который Киев уже представил как Москве, так и своим партнерам, неизвестно. Россия пока не предоставила свой вариант меморандума. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил лишь, что документ не будет обнародован.