В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается запыленность воздуха. По данным пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов, концентрация пыли в воздухе увеличилась и в настоящее время превышает норму в 1,3-1,4 раза.

«Наблюдаемая в воздухе пыль связана с метеорологическими условиями, имеет трансграничный характер. Под воздействием северо-восточных ветров она поступает на территорию страны с южным воздушным потоком, проходящим над Каспийским морем. Ожидается, что пыльная погода в зависимости от метеоусловий продлится в течение ближайших двух суток», — говорится в сообщении.