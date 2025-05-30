Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимном безвизовом режиме между Азербайджаном и Китаем. Соответствующий законопроект был принят в одном чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, граждане обеих стран, обладающие общегражданскими паспортами, смогут въезжать на территорию другой стороны без визы, находиться там до 30 дней за одну поездку и не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Соглашение распространяется только на краткосрочные визиты.

Документ заключён на неопределённый срок.