Газета Times of Israel опубликовала предполагаемый план спецпосланника США Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа.

Документ предусматривает перемирие сроком на 60 дней, проведение обмена заложниками и заключёнными, передислокацию израильских войск внутри анклава, а также масштабные поставки гуманитарной помощи палестинскому населению.

Гарантами режима прекращения огня должны выступить США, Египет и Катар. В Белом доме заявили, что Израиль уже дал согласие на предложенные условия, тогда как позиция ХАМАС остаётся неясной.