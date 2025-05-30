Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на пленарной сессии Международного форума в Астане, подчеркнула значимость сотрудничества между Италией и странами Центральной Азии.

Особое внимание она уделила развитию инфраструктуры, назвав Средний коридор одним из самых перспективных направлений. «Мы убеждены, что инициатива, запущенная в Самарканде при поддержке ЕС, станет важным элементом стратегического партнёрства и укрепит цепочки поставок», — заявила Мелони.

Она добавила, что регион, исторически служивший связующим звеном между Востоком и Западом, играет ключевую роль на мировой арене.

Средний коридор соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.